Fiction Rai su Riace cancellata, Lucano a CityNow: “Ormai vogliono la dittatura”

Cala definitivamente il sipario sulla fiction Rai sul modello Riace. A mettere una pietra tombale sulla vicenda della fiction che raccontava l’accoglienza dei migranti da parte del paese della Calabria, è l’a.d. della Rai, Fabrizio Salini, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali a Milano: “Non è prevista una collocazione nel palinsesto”.

Ai microfoni di CityNow, l’ex sindaco non nasconde il dispiacere ma assicura come non ci sia sorpresa.

“Me lo aspettavo sinceramente, dopo i diversi rinvii era logico aspettarsi questa decisione. Ormai vogliono la dittatura in tutto, anche nell’informazione. In questo modo vince l’odio e perde il messaggio positivo e di umanità che Riace puntava a trasmettere. La fiction avrebbe mostrato la storia di una piccola comunità rinata, facendo vedere come la Calabria sa essere terra di accoglienza. Invece non si vedrà nulla di tutto questo, spero che i calabresi non accettino più questa situazione, perché l’accoglienza e la generosità verso le persone più deboli sono nella nostra indole e nella nostra storia”, le parole intrise di amarezza di Mimmo Lucano.