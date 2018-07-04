Tira e molla sulla serie ‘Tutto il mondo è paese‘, serie Rai basata sul modello Riace e in particolare sulla figura del sindaco Domenico Lucano. Nei giorni scorsi, alla presentazione dei palinsesti Rai, l’assenza della serie sembrava chiudere tristemente ogni speranza sulla messa in onda. A riaprire i giochi ci pensa invece Beppe Fiorello, attraverso il seguente messaggio pubblicato su Facebook.

Il messaggio di Fiorello su Facebook

“Ciao a tutti e grazie per il continuo affetto che mi dimostrate. Scrivo poco ma non per questo non vi ascolto, infatti oggi voglio rispondere a tutti coloro mi chiedono del TV movie #TuttoilMondoèPaese,una storia liberamente ispirata al modello #Riace, un modello di integrazione che ha fatto e fa ancora il giro in molte università del mondo. Ad accompagnare questo racconto di modello di integrazione è #DomenicoLucano il sindaco di Riace, un uomo al quarantesimo posto nella classifica stilata da Fortune tra le persone più influenti del pianeta ed è proprio questo particolare che mi fece scattare la voglio di raccontarlo. ia



Molti mi chiedo se e quando andrà in onda: rispondo che certamente andrà in onda ma non abbiamo ancora una data certa. Non nascondo che ci siano state delle polemiche a riguardo e delle discussioni nate dal fatto che il film sarebbe dovuto andare in onda la scorsa stagione e che per motivi vari non è successo. Ciò non mi importa più, la cosa certa è che il film lo vedrete, abbiate pazienza e la prossima stagione vedrete una storia unica e futurista, la storia di un italiano eccellente amato dal mondo e dimenticato dal suo paese, l’italia.

Un abbraccio a tutti”.

#GiuseppeFiorello

Le parole già dette da Fiorello su Riace

“A tutti quelli che dicono cose senza aver mai messo un piede a Riace dico: andate a conoscere di persona quest’uomo e capirete”, aveva già dichiarato Fiorello nelle scorse settimane.