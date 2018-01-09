Andrà in onda ‘Tutto il mondo è paese’, la serie Rai incentrata sul sindaco di Riace Mimmo Lucano? La risposta ancora non c’è. La Rai, dopo averne sospeso la programmazione, non ha più dato notizie in merito. Ieri, attraverso Facebook, Beppe Fiorello ha punzecchiato i vertici Rai con il seguente post:

Buon 2018 a tutti,

ieri #raifiction annuncia su #AgenziaAnsa una serie di prossime fiction, ne dimentica una importantissima però, #tuttoilmondoepaese, la storia dell’unico italiano al numero 40 di #Forbes tra le persone più influenti del pianeta.

Prossimamente su Rai1 #riace

La sospensione della messa in onda

Da ricordare come la sospensione della messa in onda nasce da un avviso emesso dalla Procura di Locri nell’ambito di una inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza nel suo paese. In discussione c’è quindi il ‘Modello Riace‘, cosi rivoluzionario e sorprendente da essere seguito con attenzione da diversi governi esteri, attenzione che aveva portato il sindaco Lucano ad essere inserito dalla rivista ‘Fortune’ tra le 50 persone più influenti al mondo.

Fiorello, attraverso un’intervista rilasciata a “Il Mattino”, non si era risparmiato dal commentare la vicenda difendendo a spada tratta il sindaco di Riace:

“Io quello che ho da dire su Mimmo l’ho detto nel film, ora aggiungo che Lucano e le persone come lui noi non ce le meritiamo. Sembra che tutti gli eroi migliori del nostro paese li dobbiamo distruggere perché questo è il paese del “meno peggio”, il paese dove l’eccellenza crea problemi e dove tutti devono essere colpevoli perché così nessuno è colpevole.”

“Da cittadino – continua Beppe Fiorello – su di lui metto la mano sul fuoco, mi farebbe molto male scoprire il contrario. Riace ha poco più di duemila abitanti, di cui un quarto non sono nati in Calabria, ma arrivano dall’Afghanistan, dal Senegal, dal Mali, persone che hanno rischiato la vita attraversando il Mediterraneo. Lucano ha mostrato un modello d’integrazione con cui affrontare l’immigrazione che funziona e ora a Riace queste persone hanno trovato casa.

Il futuro della serie sulla Rai

Da capire cosa decideranno i vertici Rai in merito alla messa in onda della serie Tv. Di sicuro, ‘Tutto il mondo è paese’ non potrà rimanere ‘parcheggiata’ a lungo…