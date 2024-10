Fiction su Riace cancellata, Fiorello: “A fianco di Lucano, vive quasi in povertà”

Cancellata dai palinsesti Rai la fiction sul modello Riace, sul piccolo schermo nei panni dell’ex sindaco Mimmo Lucano Beppe Fiorello.

L’attore siciliano, prima di tutto, si è schierato al fianco di Lucano svelando un particolare sinora rimasto sconosciuto.

“Sarò sempre al suo fianco, perché so quello che fa, so quello che ha fatto, perché lo ha fatto, come lo ha fatto. E so soprattutto come e in che condizioni vive l’uomo Mimmo Lucano, e questo lo sanno in pochi. Fa meno rumore a livello mediatico sapere che oggi vive a sfioro della soglia di povertà. Io lo sosterrò sempre come uomo”.