FIFA 21, non ci sarà la Reggina: spazio però a Monza, Brescia e Empoli

Chi si aspettava la Reggina su FIFA 21, ahi noi, rimarrà deluso. La Ea Sports ha comunicato la lista di tutti i club che potranno essere utilizzati nel noto videogioco di calcio. La sorpresa è servita:

Quello che risalta subito all’occhio degli appassionati italiani, e in questo caso soprattutto dei reggini, è la mancanza della nostra serie B. Il secondo campionato nazionale è invece presente per altre federazioni straniere, ad esempio in Inghilterra, Francia e Spagna. Ea Sports ha però inserito alcune formazioni della cadetteria nella sezione “Resto del mondo”.

Qui troviamo Monza, Brescia, Chievo, Empoli, Lecce e Spal, insieme a formazioni straniere russe, ucraine e americane per dirne alcune. E le ormai “classiche” Adidas All-Star e MLS All-Star.