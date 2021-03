Campagna vaccini in Calabria: Figliuolo fa tappa a Taurianova - FOTO

Il commissario straordinario ha concluso la sua visita in Calabria con la visita al centro vaccini di Taurianova

Il tour nella campagna vaccinale della Calabria da parte del Commissario Figliuolo si è concluso in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Taurianova. Dopo le tappe di Catanzaro e Cosenza, il generale, accompagnato dal capo del dipartimento di Protezione civile nazionale, ingegner Fabrizio Curcio, è giunto nel centro vaccinale del Comune della Piana. Al seguito anche il presidente della Regione, Nino Spirlì.

La delegazione ha visitato la struttura concessa in uso gratuito dal Comune, composta da un’area al pianterreno e un secondo piano che potrebbe essere attivato per raddoppiare il numero di somministrazioni quotidiane, nel momento in cui ci sarà maggiore disponibilità di vaccini.