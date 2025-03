Calabria, Mancuso: ‘Consiglio regionale ha bisogno di competenze’

“Gli interventi normativi e di indirizzo, sui quali si sta concentrando l’azione del legislatore e del Ministero, pongono al centro dell’attenzione il tema delle competenze dei dipendenti pubblici , quale leva strategica di gestione delle risorse umane , nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese. Anche il Consiglio regionale ha bisogno di competenze che non siano solo quelle classicamente nozionistiche, che si risolvono nella conoscenza di norme e regolamenti. Abbiamo bisogno di persone che siano in grado di risolvere problemi e superare le difficoltà, piuttosto che scaricarle sugli altri ”.

L’ha detto il presidente Filippo Mancuso, intervenendo al convegno su “Dialoghi sulle competenze e sul ruolo dei leader nelle aziende private e nelle amministrazioni pubbliche”, svoltosi a Palazzo Campanella e promosso dalla Presidenza del Consiglio e dall’”Associazione Professionale dei Consulenti di Management”.

“Abbiamo bisogno di persone – ha aggiunto – che abbiano la capacità di applicare le conoscenze, di utilizzare le informazioni e i dati, di sviluppare relazioni efficaci, interne ed esterne, di lavorare con gli altri verso obiettivi comuni e trasversali, di adattarsi alle priorità. Spesso ci troviamo di fronte a persone con uno spettro di conoscenze ampio, che poi hanno difficoltà a relazionarsi, a interpretare le priorità, a superare gli ostacoli, a comunicare, adattando lo stile ai diversi contesti ed interlocutori, in modo chiaro ed efficace. Abbiamo bisogno di superare il modo classico cui eravamo abituati nell’individuare i profili professionali descritti una volta per sempre, per andare verso una sistema di descrizione dinamico dei profili, che sia in grado di considerare i cambiamenti organizzativi, la polivalenza dei compiti, le competenze comportamentali; insomma abbiamo bisogno di costruire un sistema di competenze che non cristallizzi una volta per tutte i compiti di ciascuno, ma li renda funzionali all’esigenze di cambiamento continuo”.