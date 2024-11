‘Tutto a posto’, posticipata la messa in onda del film girato tra Reggio e Pentedattilo

La decisione da parte della Film Commission in accordo con la RAI

La Film Commission, in accordo con la RAI, ha deciso di posticipare la messa in onda del film “Tutto a posto” prevista per questa sera.

Il motivo? La partita di Jannik Sinner alle ATP Finals

Il motivo? Vogliamo dare a tutti gli appassionati di sport la possibilità di seguire senza distrazioni la partita inaugurale di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino!

Siamo orgogliosi di supportare il talento italiano nel mondo del tennis e crediamo che l’entusiasmo di tifare il nostro campione meriti tutta l’attenzione possibile.

La nuova data sarà comunicata presto

La nuova data di messa in onda del film sarà comunicata presto dalla RAI. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!