Filt-Cgil: "Massima emergenza per lavoratori e cittadini della Piana di Gioia Tauro"

"Di certo la notizia della chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Gioia Tauro, ha già di per sé creato una vera e propria emergenza nell’emergenza. I cittadini di Gioia Tauro e di tutta la Piana si sono ritrovati a gestire l’ennesimo imbarazzo chiedendosi come fare nei casi di bisogno ed a chi rivolgersi. La sanità di fatto già “malata”, non offre opportunità nel territorio per le cure e la garanzia della salute e si è già ormai tramutata quasi in rassegnazione.

Il dramma di chi, con immensi sacrifici, deve trasferirsi nelle città del nord d’Italia per sperare di ricevere le cure, negli anni è divenuta normalità. Ma come si può sopportare ancora di rinunciare ad un diritto fondamentale come quello di curarsi? E come si può non considerare che nell’area di Gioia Tauro oltre ai cittadini vi è l’attività produttiva più importante della Calabria? Eppure ancora una volta Gioia Tauro ed il suo porto è stata meta di campagne elettorali infinite, per poi alcuni giorni dopo apprendere la notizia nefasta della chiusura di uno dei più utili ed indispensabili strumenti di gestione dell’emergenze sanitaria".

Attraverso una nota, il Comitato Direttivo FILT CGIL Piana di Gioia Tauro sottolinea della difficile situazione che i cittadini di quelle zone costretti a vivere.

"Oltre 2.500 lavoratori impegnati nell’area, di questi la metà impegnati nelle operazioni gravose di sbarco ed imbarco merci, lavoro soggetto a costante rischio. Purtroppo pur registrando le grandi competenze del personale del settore, non sono mancati gli infortuni e le richieste degli interventi dei sanitari.

Proprio negli ultimi giorni si sono registrati in Italia eventi di infortunio anche mortali e per questo la FILT CGIL, non può rasserenarsi sulla annunciata riapertura del 14 p.v., ma continuiamo ad esprimere una forte preoccupazione per quello che è successo. Siamo convinti che la sanità ha bisogno, oggi più che mai, di una seria programmazione basata su principi, strategie e garanzia dei livelli di assistenza nel territorio di Gioia Tauro ed in generale in tutta la Regione. Vigileremo affinché il Pronto Soccorso possa garantire continuità e certezze per le necessità di lavoratori e cittadini", conclude il comitato.