Ginnastica, la Virtus Reggio sbaraglia tutti e porta a casa 11 ori – FOTO

Ben 11 titoli italiani è questa l’impresa straordinaria messa in atto dalla Virtus Reggio durante le ultime finali nazionali di ginnastica di Rimini. Le atlete della storica società reggina hanno conquistato il gradino più alto del podio in tutte le gare cui hanno preso parte.

Un successo tutt’altro che scontato se si pensa che alle gare nazionali, che si sono tenute dal 6 all’8 dicembre, hanno preso parte circa 6000 ginnaste da ogni angolo d’Italia.

“Torniamo a casa con un bagaglio pieno di emozioni e tanta soddisfazione” sono le parole di Carmen Loprevite all’indomani della competizione che ha visto protagoniste le ginnaste della Virtus Reggio.

“Ogni anno cerchiamo di fare un lavoro egregio e, solitamente, arriviamo sempre alla conquista dei titoli. In questa edizione, però, è avvenuto qualcosa di meraviglioso. Tutte le ragazze che hanno preso parte alle varie gare sono riuscite a conquistare l’oro, insieme ad altra medaglia di bronzo e d’argento.. Per questo motivo per noi si tratta di un’edizione particolarmente importante”.