Finali Serie B FIPIC, BIC carica di entusiasmo invita Reggio al PalaBotteghelle

Si è svolta all’interno del Palabotteghelle di Reggio Calabria la presentazione delle ‘Final Four‘ del Campionato Nazionale di Serie B FIPIC ‘Trofeo Antonio Maglio‘.

La partecipata conferenza stampa moderata dal giornalista Vincenzo Comi ha visto protagonisti il presidente Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio BIC Stefano De Felice che ha dichiarato:

“Sono davvero soddisfatto per questo obiettivo raggiunto, la società ha dato anima e cuore, è un’occasione unica per la città che dovrà dimostrare di esserci vicino”.

Alle fasi finali, che si terranno al Palabotteghelle sabato 30 e domenica 31 marzo, parteciperanno le squadre di Reggio Calabria (Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio BIC), Parma (Laumas Elettronica Gioco Parma), Padova (Millennium Basket 3A) e Firenze (Volpi Rosse Menarini Firenze) che si contenderanno l’unico posto disponibile per accedere in Serie A.

Il coach Antonio Cugliandro è più carico che mai, stesso entusiasmo che trasmette alla sua squadra, ha così spiegato:

“Con tanta dedizione alleno, voglio il PalaBotteghelle, pieno di gente che supporti il roster e pronto ad affrontare questo impegno. Le squadre che teme di più sono Parma e Padova, da non sottovalutare anche la società di Firenze che ha tutte le carte in regola per far bene”.