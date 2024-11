Finalmente a Reggio una nuova realtà formativa

Colmare un vuoto nel settore formando una nuova figura professionale. Questo l’obiettivo del Corso per Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ®), professionista competente nella relazione d’acquisto e nel consiglio del prodotto adeguato alle necessità del cliente della farmacia, profumeria, centro benessere e altro ancora, che si terrà a Reggio Calabria con il patrocinio dell’Università di Milano Bicocca.

Un piano didattico inedito nel panorama formativo nazionale e internazionale suddiviso nelle tre aree che afferiscono alla cosmetologia (scientifica, di marketing e socioculturale) e un team di docenti professionisti dei settori di riferimento sono la ricetta vincente di un percorso formativo che continua ad avere ottimi riscontri di occupazione, con una percentuale di oltre il 65% dei diplomati.

L’idea nasce da professionisti del nostro territorio che operano nel settore della formazione della salute e da circa 8 anni attivano e coordinano il corso ICQ® presso importanti atenei italiani che offrono il patrocinio e parte del corpo docente.

I primi tre Corsi – dal 2006 al 2009 – si sono tenuti presso la Facoltà di Farmacia con il patrocinio dell’Università Messina, ma ben presto associazioni industriali ed altre università settentrionali hanno compreso e apprezzato la portata del progetto didattico. Così sono state avviate collaborazioni con molti importanti atenei italiani, come la Cattolica di Roma, Pisa, Novara, Bicocca di Milano, Ferrara e si è fondata una partnership con Cosmetica Italia, associazione italiana delle industrie cosmetiche che cura la parte organizzativa.

Al momento un Corso è in pieno svolgimento presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara e per la prossima edizione, l’Università di Milano Bicocca ha individuato come sede Reggio Calabria, luogo di nascita del progetto formativo ICQ ®. Maggiori informazioni sul sito www.cosmeticaitalia.it – www.certathesis.it – www.biologia.unimib.it. Infoline Corso 3348363824-022817731