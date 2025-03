Arghillà, Cannizzaro porta il caso in Parlamento. Piantedosi: ‘5 milioni destinati al quartiere’

Nel corso del Question Time alla Camera dei Deputati, l’onorevole Francesco Cannizzaro ha acceso i riflettori su una delle aree più difficili di Reggio Calabria: il quartiere di Arghillà.

Con un intervento deciso, il deputato ha chiesto al Governo un’azione concreta per contrastare il degrado e l’illegalità che affliggono la zona, sottolineando l’urgenza di un impegno istituzionale per restituire dignità ai cittadini.

Cannizzaro: “Arghillà ha bisogno dell’intervento dello Stato”

“Abbiamo immaginato di mettere al centro dell’agenda del governo delle aree che hanno bisogno di attenzione. Lei lo ha fatto per Scampia e per la tendopoli di San Ferdinando, ma fra queste aree c’è una grande assente, Arghillà. Un quartiere disagiato e degradato che ha necessità dell’intervento dello Stato”.

La replica del Ministro Piantedosi

In risposta, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha illustrato le iniziative già intraprese e quelle in programma per Arghillà, evidenziando la collaborazione tra la Prefettura di Reggio Calabria e le forze dell’ordine.

“Le iniziative intraprese per il quartiere di Arghillà – ha garantito il Ministro dell’Interno – devono far parte del programma di governo e così è. Parliamo di una porzione di territorio affetta da criticità ambientali, fenomeni di illegalità diffusa come l’occupazione abusiva degli immobili di edilizia popolare e, non a caso, è in corso un processo di rigenerazione urbana.

Stiamo lavorando – ha assicurato Piantedosi – ad un patto, per mettere in campo azioni rivolte alla salute pubblica, alla programmazione di servizi sociali ed educativi, interventi di sgombero e ricollocamento degli aventi titolo delle case popolari e, ancora, riqualificazione degli spazi urbani. Ad Arghillà proseguono senza sosta le attività di contrasto al crimine. In chiave di prevenzione, invece, sono programmati servizi interforze e il quartiere è stato inserito nel programma di sorveglianza con telecamere da parte del Comune di Reggio Calabria”.

Un punto chiave dell’intervento del Ministro è stato l’annuncio di un finanziamento significativo:

“Il quartiere è destinatario anche del finanziamento derivante dai PINQUA, progetti promossi dal Ministero dell’Ambiente. Alla città di Reggio Calabria è stato assegnato un finanziamento di 15 milioni di euro per migliorare la qualità dell’abitare. Per supportare ulteriormente il quartiere – ha annunciato Piantedosi – sono stati destinati 5 milioni di euro dal Fondo Coesione 2021-2027, in intesa con la Regione Calabria”.

Cannizzaro: “Finalmente Arghillà diventa una priorità”

La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’onorevole Cannizzaro, che ha ringraziato il Ministro per l’attenzione dedicata al quartiere:

“La ringrazio Ministro – ha detto il deputato reggino al termine dell’intervento di Piantedosi – per la risposta puntuale che ha fornito non solo a me, ma anche a tutti i cittadini di Reggio Calabria. Oggi lei ha elencato le iniziative in itinere, misure che hanno necessità di più tempo, il fatto “nuovo” è un altro e ne prendiamo positivamente atto. Il ministero destina 5 milioni euro al quartiere e l’annuncio fatto qui in Parlamento è assolutamente straordinario. Per la prima volta nella storia, lo Stato fa entrare il quartiere periferico di Reggio Calabria nell’agenda di governo, diventando una priorità. Voglio ringraziare, inoltre, il Presidente della Commissione d’inchiesta sulle periferie Battilocchio. Insieme abbiamo intrapreso un percorso parlamentare a cui faranno seguito incontri sul territorio, per far sentire forte la presenza della squadra Stato ed a conferma della priorità che il Governo vuol dare a questa terra. Ringrazio le forze di Polizia, i Carabinieri, il Questore, la Procura che in maniera sinergica lavorano per il territorio. Lei Ministro – ha concluso Cannizzaro – è l’esempio del pragmatismo di questo governo”.

Un futuro migliore per Arghillà

L’annuncio rappresenta una svolta significativa per il quartiere di Arghillà, ponendolo al centro delle politiche di rigenerazione urbana e sicurezza. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti e contrastare le problematiche che lo affliggono da tempo.