Italiani incollati alla tv per il finale di ‘Come una madre’ con Vanessa Incontrada

Visto il successo di questa prima mini serie, la Rai tornerà a girare in Calabria anche la seconda stagione?

La fiction Rai1 ‘Come una madre‘, che ha visto tra le location delle riprese anche la Calabria, è giunta al termine. Nella serata di ieri, domenica 16 febbraio, è andata in onda l’ultima puntata della serie tv con protagonista Vanessa Incontrada.

Milioni gli italiani rimasti incollati alla televisione per scoprire l’epilogo della triste storia di Angela. Secondo i dati riportati da Auditel sono 5.052.000 gli spettatori che hanno preferito la Rai agli altri canali e ad altri programmi. Un numero importante, che conferma quello delle precedenti puntate e che indica il 20.7% di share.

Leggi anche

COME UNA MADRE 2

La seconda stagione della fiction si farà? È questa la domanda che, adesso, si pongono milioni di italiani che, in poche puntate, si sono affezionati al personaggio della Incontrada ed alla sua travagliata storia. La mini serie, però, era stata pensata come auto conclusiva e non vi sono, ancora, delle dichiarazioni ufficiale, da parte della Rai, del regista o degli attori principali. Impossibile però ignorare il successo riscosso dalla serie.

La prima puntata era stata, infatti, seguita da 5.116.275, la seconda da 5.034.000 e la terza ha mantenuto lo stesso livello di share.

[custom_video numerazione=”1″ /]