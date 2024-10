‘Come una madre’, la fiction di Rai1 girata in Calabria va verso l’epilogo

Ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1 'Come una madre'

Domani, domenica 16 febbraio, andrà in onda la terza ed ultima puntata della fiction di Rai 1 “Come una madre“. La serie che vede protagonista Vanessa Incontrada ha conquistato gli italiani da nord a sud.

Certo la fiction ha avuto ancora più ‘presa’ sui calabresi che hanno potuto osservare sul piccolo schermo i loro posti del cuore: Tropea, Parghelia, Pizzo e Briatico. Nel corso della prossima puntata sarà, probabilmente, la volta di Monasterace, Gerace, Pentadattilo.

La serie girata in Calabria è rimasta imbattuta sia durante la prima che la seconda puntata, secondo i dati Auditel, con 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share.

A differenza delle altre serie, come la recente ZeroZeroZero andata in onda ieri su Sky, ‘Come una madre’ racconta una Calabria diversa da quella dei luoghi comuni. Non più ‘ndrangheta e malaffare, ma una terra ricca di bellezze naturali e di gente onesta e coraggiosa.