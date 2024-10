Zerozerozero, primi due episodi ed è già un successo!

Ansia, tensione ed inquietudine. Sono queste le prime sensazioni che emergono guardando i primi due episodi di ZeroZeroZero.

Tratta dal libro di Roberto Saviano, la serie tv girata da Stefano Sollima aveva, ancora prima dell’uscita, tutte le carte giuste per divenire un grandissimo successo. Le aspettative non sono state disattese, in particolar modo quelle dei calabresi, dei reggini, che nei primissimi minuti della fiction si trovano di fronte ad una terra meravigliosa, la nostra.

Dalla sigla al finale, passando per innumerevoli flashback, il telespettatore non fare a meno che porsi le domande tipiche di chi rimarrà incollato alla tv: ‘E adesso? Ma come è successo? Perchè? Come?’. Sono gli interrogativi più banali che, adesso, ci accompagneranno fino al prossimo venerdì.

“Più alto è il rischio, più alto è il guadagno”.

Grazie a ZeroZeroZero probabilmente sentiremo questa frase per molto, molto tempo. L’estenuante attesa degli appassionati di tutto il mondo è finalmente terminata e ieri sera, venerdì 14 febbraio, sono andati in onda, su Sky Atlantic, i primi due episodi dell’evento televisivo del 2020.

407 mila spettatori medi hanno visto il primo episodio. A seguire, il secondo episodio è stato visto da 274 mila spettatori medi, con una media della serata pari a 341 mila spettatori. Episodi in cui la Calabria non è una parte marginale di una storia girata tra il Messico e gli Stati Uniti, ma vera protagonista di un progetto mondiale che mette i brividi.

ZeroZeroZero fa paura. Incute il timore reverenziale di quando sai di trovarti al cospetto di qualcosa che non avresti mai potuto immaginare. La ‘ndrangheta fa da collante fra le nazioni, contaminandole e lasciandole senza via d’uscita.

TRAMA

Il racconto di ZeroZeroZero, inizia in Calabria, quando un vecchio Boss di un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistare un enorme carico di cocaina in Messico, per riscattarsi nei confronti di altri Clan. I primi episodi raccontano la vicenda tra attentati, blitz e morti ammazzati. Gli eventi fanno capire da subito, che in questa operazione nulla è come sembra e tutti i personaggi non possono fidarsi di niente e di nessuno, innanzitutto, dei propri familiari. Dopo una serie di incidenti il carico di droga, grazie ad alcuni militari corrotti riesce a partire per l’Italia.

PROSSIMI EPISODI

I nuovi episodi di ZeroZeroZero sono in prima TV tutti i venerdì su Sky Atlantic e sempre disponibili on demand e in streaming su NOW TV.