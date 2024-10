Reggio e provincia in ‘ZeroZeroZero’: ecco il trailer della serie Sky – VIDEO

Un cast internazionale che comprende anche Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Harold Torres, Tcheky Karyo e Francesco Colella.

La serie Sky Original diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano edito da Feltrinelli sta per mostrarsi al mondo in tutta la sua magnificenza. La data di uscita è fissata per il 14 febbraio 2020, intanto oggi è possibile vedere il trailer. Un’anteprima spietata, che lascia lo spettatore senza parole. La serie racconta infatti la lotta per la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina.

Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per otto episodi. Ancor prima della sua uscita la serie risulta avere, già, tutte le carte giuste per riscuotere un successo senza precedenti. Sarà per il potere adrenalinico trasmesso o le immagini mozzafiato che vedono protagonista anche la Calabria, ‘ZeroZeroZero‘ mette veramente i brividi. Nel trailer della serie che presto andrà in onda in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Francia, Canada, USA, Canada, America Latina e Spagna si alternano i grattacieli ai magnifici panorami della provincia di Reggio Calabria. Nel trailer scorrono infatti brevi fotografie dell’Aspromonte, di Bova ed in particolar modo del Porto di Gioia Tauro.

Nel cast della serie (in parte girata in Aspromonte) anche l’attore reggino Saverio Malara, reduce da diverse esperienze importanti sul grande e piccolo schermo.

