Fine primo tempo: al Granillo, la Reggina è uno spettacolo

Termina sul punteggio di 2-0 la prima frazione di Reggina-Bisceglie, gara valida per il terzo turno di Serie C, in corso allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Nei primi 45 minuti di gioco gli amaranto sono un autentico spettacolo: qualità, quantità, tecnica, possesso palla, dominio sotto tutti i punti di vista e vantaggio nel punteggio. Le due reti portano la firma di Corazza e Garufo.

Il gioco targato Mimmo Toscano è evidente e di grande impatto. Reggina che esce dal campo tra gli applausi scroscianti.