Fine primo tempo al Granillo: ospiti avanti

Termina la prima frazione di gioco allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria tra la Reggina ed il Monopoli.

Al termine dei primi 45′ di gioco i pugliesi sono avanti per una rete a zero grazie al goal di Scoppa su calcio di punizione al minuto numero 37. Rivedibile la barriera disposta da Confente.

Gara che si è sviluppata prevalentemente sotto il comando degli uomini di Scienza abili a bloccare e limitare gli amaranto in ogni zona di campo. Zero tiri in porta figurano nelle statistiche della troupe di Roberto Cevoli.