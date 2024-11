Finisce in parità la sfida tra il CT Polimeni e il New Tennis Torre del Greco

Finisce in parità l’attesa sfida interna tra il CT Polimeni di Reggio Calabria contro il New Tennis Torre del Greco (NA). Le due squadre al vertice della classifica del girone 7 del campionato maschile B a squadre FIT concludono la giornata con il punteggio di (3 – 3), confermando i pronostici che preannunciavano partite di buon livello. In classifica viene assegnato un punto a ciascun circolo.

Grande prova di carattere per i tennisti del CT Polimeni, protagonisti di una super rimonta dopo essersi ritrovati sotto (0-2) a conclusione dei primi due singolari.

Il calore e il supporto del pubblico di casa, giunto in buon numero presso le tribunette del circolo reggino ha rincuorato i tennisti calabresi, guidati dal Presidente Igino Postorino e dal DS Cozzupoli, nell’occasione era presente anche il Presidente della Fit Calabria Lappano, che hanno avuto la forza di reagire nei successivi due singolari e recuperare anche il punto del pareggio nell’ultimo e decisivo turno di doppio, combattutissimo e concluso al terzo set.

“Abbiamo dimostrato grande carattere – ha dichiarato il DS Cozzupoli – ci mancava il nostro numero uno Trungelliti, comunque i ragazzi hanno avuto una grande reazione sia nel singolare che nel doppio, rimontando un doppio svantaggio. Domenica 31 maggio risulterà decisiva la partita contro Desenzano. Ci giochiamo il primo posto e vogliamo confermarlo, sfruttando al meglio anche l’opportunità del turno casalingo”.

Questi i risultati della quarta giornata:

Alvarez – Cervenak: (2-6, 2-6)

Tarsia – Palumbo: (3-6, 3-6)

Grazioso -Mastrelia: (3-6, 6-1, 6-4)

Summaria – Cozzolino: (2-6, 6-2, 7-5)

Romeo,Tarsia – Cervenak,Palumbo: (2-6, 2-6)

Grazioso,Alvarez – Luise,Mastrelia: (3-6, 6-3, 6-2)