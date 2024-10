FIP Calabria: 36 giovani atleti a raccolta al Palacalafiore

Il lavoro sulla rappresentativa 2004 non è assolutamente finito. Dopo la proficua esperienza al Trofeo Lepore di Potenza, il tour dei giovani calabresi continua in preparazione verso i prossimi impegni.

Il Referente Tecnico Territoriale della Calabria, Simona Pronestì, ha programmato un raduno di allenamento per atleti nati nel 2004 che si svolgerà a Reggio Calabria domenica 1 ottobre 2017 presso il Palasport Pentimele “PalaCalafiore”.

Due sessioni di allenamento e due gruppi di lavoro paralleli per visionare e tener d’occhio la crescita di trentasei atleti in arrivo da tutta la regione.

Nel gruppo denominato “Verde” scenderanno in campo Andrea Agosto della Smaf Catanzaro, Tito Claudio Arcudi, Daniele Campolo, Fabio Freno, Filippo Pizzichemi ed Alessandro Ziino della Scuola di Basket Viola, Vincenzo Barilà della Pallacanestro Bagnara, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Francesco Irrera della Lumaka Reggio Calabria, Edoardo La Neve e Luca Tiberi del Basket Rende, Attilio Lacopo del’Eutimo Locri, Angelo Messina dell’Ymca Siderno, Vincenzo Milano e Vincenzo Giovinazzo del Basket Alan di Gioia Tauro, Lorenzo Sontuoso della Vis Reggio, Demetrio Scarfò da casa Nuova Jolly ed Andrea Staropoli della Polisportiva San Michele.

Nel gruppo “Rosso”, invece, spazio per Rocco Barbaro e Domenico Grillea della Gio & Gio Palmi, Andrea Canale del Jumping di Reggio Calabria, Paolo Cuzzocrea della Scuola di Basket Viola, Davide Di Cello della Smaf Catanzaro, Roberto Galleli e Raffaele Greco della Mater Domini Catanzaro, Antonio Godino della Polisportiva San Michele Catanzaro, Giovanni Gullà del Nuovo Basket Soverato, Mattia Maceri della Vis Reggio, Luca Marando in arrivo dalla New Team Crotone, Lorenzi Mazzei dal Basket Rende, Claudio Scozzese della Ccb, Alessandro Stinà da casa Ymca Siderno, Giuseppe Serpe dal Cus Cosenza, Giovanni Zumbo dal Basket Alan di Gioia Tauro e Giuseppe Viola e Cesare Zaffina del Basketball Lamezia.

Confermato per intero lo statt dirigenziale e tecnico.

Il Dirigente del Comitato è Roberto Priolo ed il referente Rosario Pirrotta. Il Coach è Giuseppe Cotroneo supportato dagli assistenti Anna Fotia e Fausto Scerbo. Il preparatore fisico territoriale è Roberta Vozza mentre il ruolo di preparatore è tutto per Valerio Tolomeo.

ATLETI CONVOCATI

GRUPPO VERDE

1 AGOSTO Andrea 22/04/04 ASD SMAF CZ

2 ARCUDI Tito Claudio 06/05/04 SCUOLA BASKET VIOLA

3 BARILA’ Vincenzo 02/03/04 A.DIL PALL. BAGNARA

4 CAMPOLO Daniele 09/04/04 SCUOLA BASKET VIOLA

5 DE RITO Leonardo 25/06/04 CAB COSENZA

6 FRENO Fabio Lorenzo 16/07/04 SCUOLA BASKET VIOLA

7 GIOVINAZZO Vincenzo 09/11/04 ASD BASKET ALAN

8 IRRERA Francesco 11/08/04 ASD LUMAKA RC

9 LA NEVE Edoardo 16/02/04 ASD BASKET RENDE

10 LACOPO Attilio 09/03/04 EUTIMO BASKET LOCRI

11 MESSINA Angelo 20/04/04 YMCA SIDERNO

12 MILANO Vincenzo 16/02/04 ASD BASKET ALAN

13 PIZZICHEMI Filippo 11/04/04 SCUOLA BASKET VIOLA

14 SONTUOSO Lorenzo 30/04/04 VIS REGGIO CALABRIA

15 SCARFO’ Demetrio 26/02/04 NUOVA JOLLY RC

16 STAROPOLI Andrea 04/01/04 POL. SAN MICHELE

17 TIBERI Luca 10/11/04 ASD BASKET RENDE

18 ZIINO Alessandro 14/10/04 SCUOLA BASKET VIOLA

GRUPPO ROSSO

1 BARBARO Rocco 02/04/04 GIO&GIO PALMI

2 CANALE Andrea 15/03/04 ASD JUMPING RC

3 CUZZOCREA Paolo 22/11/04 SCUOLA BASKET VIOLA

4 DI CELLO Davide 04/05/04 ASD SMAF CZ

5 GALLELLI Roberto 30/12/04 A. Dil. MATER DOMINI

6 GODINO Antonio 20/01/04 POL. SAN MICHELE

7 GRECO Raffaele G.ppe 05/02/04 A. Dil. MATER DOMINI

8 GRILLEA Domenico 01/04/04 GIO&GIO PALMI

9 GULLA’ Giovanni 16/11/04 ASD NUOVO BASKET SOVERATO

10 MACERI Mattia 17/01/04 VIS REGGIO CALABRIA

11 MARANDO Luca 17/07/04 NEW TEAM KROTONE

12 MAZZEI Lorenzo 16/02/04 ASD BASKET RENDE

13 SCOZZESE Claudio 25/03/04 CATANZARO CENTRO BASKET

14 STINA’ Alessandro 12/02/04 YMCA SIDERNO

15 SERPE Giuseppe 27/03/04 CUS COSENZA

16 VIOLA Giuseppe 04/05/04 V. BASKETBALL LAMEZIA

17 ZUMBO Giovanni Pio 20/09/04 ASD BASKET ALAN

18 ZAFFINA Cesare 31/03/04 V. BASKETBALL LAMEZIA

STAFF TECNICO

Roberto PRIOLO -Dirigente Comitato

Simona PRONESTI’ -Referente Tecnico Territoriale

Giuseppe COTRONEO -Allenatore

Anna FOTIA -Assistente allenatore

Fausto SCERBO -Assistente allenatore

Roberta VOZZA -Preparatore Fisico Territoriale

Valerio TOLOMEO -Preparatore Fisico

Rosario PIRROTTA -Referente Comitato