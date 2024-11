Fip Calabria, al via la decima edizione del Torneo del Mediterraneo.

La manifestazione in programma il prossimo weekend a Locri e Siderno coinvolgerà le rappresentative giovanili di pallacanestro di Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Sicilia. Venerdì 27 giugno la presentazione ufficiale nel Palazzo della Cultura locrese.E’ tutto pronto per la nuova edizione, la decima, del Torneo del Mediterraneo. La prestigiosa manifestazione sportiva, che sarà ospitata a Locri e Siderno, anche quest’anno si configurerà come un’importante vetrina per la pallacanestro giovanile del Sud. Oltre a quella calabrese, infatti, prenderanno parte al torneo le rappresentative (classe 2001) di Abruzzo, Basilicata, Molise Campania e Sicilia.Sarà dunque una grande festa di sport e aggregazione sociale quella che animerà le due località del reggino il 27, 28 e 29 giugno, ma anche un momento di attenta verifica da parte della Federazione italiana pallacanestro, circa i progressi compiuti sui singoli territori dai movimenti giovanili. Un obiettivo, questo, su cui è fortemente impegnata a livello locale la Fip Calabria, presieduta da Sandro Labozzetta, che proprio sul sostegno e sulla promozione dei vivai intende scommettere con convinzione per il rilancio del basket regionale. Il torneo, che gode del patrocinio del Consiglio provinciale di Reggio Calabria, si svolgerà nel palazzetto di Locri e nella palestra dell’Istituto tecnico commerciale “Marconi” di Siderno. Previsto anche un playground, vero e proprio appuntamento collaterale (in programma sabato 28 giugno con inizio alle ore 18) nella centralissima piazza dei Martiri di Locri in cui si esibiranno i più piccoli in un torneo di minibasket e, per la pallacanestro in carrozzina, la società “Kleos” di Lazzaro.Venerdì 27 giugno alle ore 17.30 nel Palazzo della Cultura di Locri si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento. All’incontro con gli operatori dell’informazione interverranno il presidente del Consiglio provinciale di Reggio Calabria, Antonio Eroi, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, il presidente della Consulta cittadina di Siderno, Mario Diano, il presidente delConi Calabria, Mimmo Praticò e il presidente della Fip Calabria, Sandro Labozzetta.