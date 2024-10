FIP Calabria: raduno a Lamezia per i 2004 di Calabria

Continua il percorso di formazione della selezione dei 2004 di Calabria in vista del Trofeo delle Regioni, kermesse nazionale in programma nella prossima primavera.

Il Referente Tecnico Territoriale della Calabria, Simona Pronestì, ha programmato un nuovo raduno di allenamento per atleti nati nel 2004 che si svolgerà a Lamezia Terme.

Tutti in campo domenica 15 ottobre 2017 al PalaSavutano.

Allenamento al mattino per i ventiquattro convocati:. confermata la presenza di Andrea Agosto, Capitano del team all’ultimo Trofeo Vito Lepore in Basilicata.

Dalla casa dei giallo-rossi è confermata la presenza di Davide Di Cello. Folto il gruppo in arrivo dalla Scuola di Basket Viola: convocati Arcudi,Campolo,Cuzzocrea Freno e Ziino. Da casa Basketball Lamezia ci saranno Giuseppe Viola e Cesare Zaffina. Bagnara sarà rappresentata da Vincenzo Barilà.

Andrea Canale rappresenterà la Jumping Basket di Reggio Calabria.

Da Cosenza arriveranno Leonardo De Rito del Cab Cosenza,Edoardo La Neve e Luca Tiberi dell’Abacos Rende e Giuseppe Serpe del Cus.

Da Crotone andrà in campo Luca Marando della New Team.

La Nuova Jolly è rappresentata da Demetrio Scarfò, l’Ymca Siderno da Angelo Messina e l’Eutimo Locri da Attilio Lacopo, la Vis da Lorenzo Sontuoso.

Dalla Lumaka Reggio Calabria spazio per Francesco Irrera, per Basket Alan Gioia Tauro,invece, giocheranno Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano, la Polisportiva San Michele,invece, manderà in scena Andrea Staropoli.

Confermatissimo lo staff dirigenziale e tecnico.

Roberto Priolo è il dirigente del Comitato Fip Calabria ben supportato da Rosario Pirrotta.

L’allenatore è Giuseppe Cotroneo, gli assistenti Anna Fotia e Fausto Scerbo.

Il Referente fisico territoriale è Roberta Vozza mentre il preparatore è Valerio Tolomeo.

ATLETI CONVOCATI

1

AGOSTO Andrea

22/04/04

ASD SMAF CZ

2

ARCUDI Tito Claudio

06/05/04

SCUOLA BASKET VIOLA

3

BARILLA’ Vincenzo

02/03/04

A.DIL PALL. BAGNARA

4

CANALE Andrea

15/03/04

JUMPING BASKET

5

CAMPOLO Daniele

09/04/04

SCUOLA BASKET VIOLA

6

CUZZOCREA Paolo

22/11/04

SCUOLA BASKET VIOLA

7

DE RITO Leonardo

25/06/04

CAB COSENZA

8

DI CELLO Davide

04/05/04

ASD SMAF CZ

9

FRENO Fabio

16/07/04

SCUOLA BASKET VIOLA

10

GIOVINAZZO Vincenzo

09/11/04

ASD BASKET ALAN

11

IRRERA Francesco

11/08/04

ASD LUMAKA RC

12

LACOPO Attilio

09/03/04

EUTIMO BASKET LOCRI

13

LA NEVE Edoardo

16/02/04

ASD ABACOS B.RENDE

14

MARANDO Luca

17/07/04

NEW TEAM 2000

15

MESSINA Angelo

20/09/04

YMCA SIDERNO

16

MILANO Vincenzo

16/02/04

ASD BASKET ALAN

17

SCARFO’ Demetrio

26/02/04

NUOVA JOLLY RC

18

SONTUOSO Lorenzo

30/04/04

VIS REGGIO CALABRIA

19

STAROPOLI Andrea

04/01/04

POL. SAN MICHELE

20

TIBERI Luca

10/11/04

ASD ABACOS B.RENDE

21

SERPE Giuseppe

27/03/04

CUS COSENZA

22

VIOLA Giuseppe

04/05/04

ASD BASKETBALL LAMEZIA

23

ZAFFINA Cesare

13/03/04

ASD BASKETBALL LAMEZIA

24

ZIINO Alessandro

14/10/04

SCUOLA BASKET VIOLA