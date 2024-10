FIP Calabria: il titolo Under 16 lo vince la Viola Reggio Calabria

Il titolo regionale Under 16 Maschile lo vince la Viola Reggio Calabria.

Dopo aver vinto la season regionale relativa all’Under 20, i nero-arancio confermano l’ottima tradizione giovanile e fanno il bis battendo la combattiva resistenza della Smaf Catanzaro.

Il 60 a 61 della sfida di andata rende ancor più appetibile la sfida del Centro Viola.

Il finale premia, ancora una volta il team di Coach Federico Vallesi vincente con il finale di 72 a 71.

Gara sempre in rincorsa per Reggio Calabria: Catanzaro gioca un grande basket ma si arrende sulle battute finali grazie ad un canestro di Simone Antonicelli.

La Viola Reggio Calabria si qualifica per la finale tra regioni che si giocherà il primo di Maggio in terra siciliana contro il Cus Catania.

Viola Reggio Calabria-Smaf Catanzaro 72-71

(16-26,24-16,16-14,16-15)

Viola Reggio Calabria:Palmisano,Malavenda,Bianchi 6,Giovannini 5,Ziino,Arillotta 21,Mandalari,Leva,Caroè 9,La Rocca 3,Antonicelli 16,Sant’Ambrogio 2, All. Federico Vallesi Assistente Larissa Smorto

Smaf:Farenza 12,Scala 18,Falzetta 10,Naccarato 4,Brugnano,Contartese 2,Ferragina 5,Scarpino 3,Citraro 15,Urzino,Vitale.All Simona Pronestì

Arbitri Giovanni Simone di Lazzaro e Luca Cristarella di Reggio Calabria

La formazione vincitrice: Matteo Arillotta, Simone Antonicelli, Dario La Rocca, Andrea Bianchi, Matteo Giovannini, Piero Sant’Ambrogio, Saverio Leva, Daniele Scarinci, Paolo Mandalari, Fabiano Palmisano, Giuseppe Malavenda, Marco Caroè, Jacopo Ziino, Daniele Porcino, Giuseppe Micalizzi. Allenatore Federico Vallesi, Assistente Larissa Smorto. Preparatore Valerio Tolomeo.