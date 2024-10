Riapre la palestra di Archi, Surace (FIP): “Reggio ritrova un impianto importantissimo”

Le dichiarazioni del Presidente Surace in merito all’imminente riapertura di un impianto fondamentale per l’intero movimento sportivo cittadino:

“E’ una lieta notizia per tutti gli sportivi della città e per la pallacanestro cittadina – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria. Paolo Surace – che ritrova una struttura che, negli anni, ha assunto un valore importantissimo sia nella formazione delle giovani leve che nel poter disputare campionati regionali di livello.

All’interno dell’impianto di Reggio Nord, ad esempio, si sono disputate negli anni scorsi seguitissime gare di finali di Serie C e Serie D accanto a progetti di formazione nazionale in ambito federale e non solo.

Tutte le squadre del basket della Città di Reggio Calabria sono invitate venerdì 20 dicembre 2019 per festeggiare un sereno natale celebrando la riapertura di una struttura fondamentale per la crescita del nostro movimento che va a sommarsi agli impianti presenti sul territorio.

Un nuovo terreno di gioco già posato ed un restyling completo accanto a tante migliorie ci faranno ritrovare una un’ottima Palestra da gioco.

Desidero fare un plauso all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà per la risoluzione di una vicenda che vede finalmente la luce.”