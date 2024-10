Flixbus arriva anche a Reggio Calabria

FlixBus, la società dei viaggi in autobus leader in Europa, annuncia il proprio arrivo nella Città dello Stretto.

A bordo del primo autobus FlixBus che transiterà per le strade di Reggio, Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, presenterà l’innovativo servizio di mobilità che ha rivoluzionato il settore in tutto il continente illustrando i nuovi collegamenti in autobus tra lo Stretto e una rete di oltre 2.000 città in ben 28 Paesi europei: uno sviluppo che si preannuncia vantaggioso per tutti i Reggini che si spostano in Italia e in Europa e del territorio stesso, che potrà beneficiare di nuovi arrivi con ricadute positive per il turismo locale.

Al lancio sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà.

L’appuntamento è per lunedi 3 dicembre alle ore 11:00 in Piazza Garibaldi, lato Via Caprera.

