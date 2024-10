FlixBus in Calabria, nuovi collegamenti con Vibo e Pizzo. Manca Reggio

FlixBus in Calabria, si allargano i collegamenti ma ancora non è tempo per l’approdo in riva allo Stretto. L’azienda di trasporti tedesca già collegava dallo scorso settembre 26 centri in provincia di Cosenza, tra cui cittadine di medie dimensioni come Corigliano-Rossano, Rende o Acri e località minori quali Mongrassano, Pietrapaola e Spezzano Terme, e 6 centri in provincia di Crotone, tra cui Cutro, Torretta di Crucoli, Cirò Marina e Strongoli Marina

Adesso FlixBus si consolida nella punta dello Stivale e annuncia il lancio di collegamenti nazionali anche con il Vibonese. Dal 3 dicembre, la flotta verde del leader europeo dei viaggi in autobus collegherà la provincia con 16 destinazioni nazionali da nord a sud, a beneficio di quanti si spostano in Italia per lavoro, studio o semplicemente per piacere.

Saranno 16 le città collegate con Vibo dai moderni autobus FlixBus, dotati di sedili spaziosi, Wi-Fi, prese elettriche e toilette. Dal palazzetto dello Sport si potranno raggiungere sia importanti destinazioni al sud, come Messina, Catania e Napoli, sia alcuni dei maggiori centri al centro e al nord, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze, oltre che mete turistiche di richiamo come Taormina, Pisa e Siena.

Chi è diretto in Sicilia potrà partire inoltre anche da Pizzo: dal parcheggio Ristoragip lungo l’Autostrada del Mediterraneo si potranno infatti raggiungere in poche ore Messina, Taormina e Catania. Tutte le tratte da Vibo e Pizzo sono già prenotabili online, su flixbus.it, via app e nelle agenzie viaggi affiliate.

