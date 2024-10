L’azienda reggina FMB Tubes celebra il rating di legalità e la certificazione per la parità di genere

Due prestigiosi riconoscimenti: Rating di Legalità e Certificazione Parità di Genere. Un passo importante per l'inclusività e la trasparenza nel settore della carpenteria metallica

FMB Tubes, azienda leader nel settore della carpenteria metallica e prefabbricazione modulare, ha recentemente ottenuto due prestigiosi riconoscimenti che ne testimoniano l’impegno verso la trasparenza e l’innovazione: le due stelle di rating di legalità e la certificazione per la parità di genere.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questi prestigiosi riconoscimenti,” dichiara il management. “Testimoniano il nostro impegno costante nel rispettare le normative e mantenere processi etici e trasparenti oltre a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e meritocratico, dove ogni individuo ha le stesse opportunità di crescita”.

Il Rating di Legalità, conferito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), attesta l’integrità e l’affidabilità di FMB Tubes come partner sicuro e rispettoso delle normative. La Certificazione per la Parità di Genere dimostra l’impegno dell’azienda nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e meritocratico, garantendo pari opportunità per tutti i dipendenti. Questi riconoscimenti sottolineano l’attenzione di FMB Tubes verso trasparenza ed equità.

Una storia di eccellenza: dalla carpenteria metallica alla prefabbricazione modulare

Fondata nel 2000, FMB Tubes ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano e internazionale, distinguendosi nella produzione di strutture metalliche in acciaio e ferro. L’azienda è specializzata nella costruzione di capannoni industriali, coperture, scale di sicurezza e altre strutture portanti, con progetti realizzati con le più avanzate tecniche di progettazione e produzione.

Oltre alla carpenteria metallica, FMB Tubes è specializzata nella produzione di box prefabbricati coibentati, adatti a molteplici utilizzi, come cantieristica, moduli prefabbricati per eventi emergenziali, spogliatoi e aule prefabbricate.

L’azienda inoltre annovera fra i suoi clienti: Onu, Protezione Civile, Poste Italiane, Croce rossa oltre ad essere partner di molti gruppi industriali per la realizzazione di grandi opere in carpenteria metallica.