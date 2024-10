F@MU: aderisce alla giornata nazionale anche il Museo Archeologico di Crotone

Domenica 8 ottobre 2017 anche il Museo Archeologico Nazionale di Crotone parteciperà a F@Mu Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che è diventato ormai l’evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d’Italia.

Si tratta di un percorso guidato offerto dalla sezione didattica del Museo che sarà aperto con orario continuato dalle 9.00 a lle 20.00.

L’ingresso, gratuito per i bambini e al prezzo consueto per genitori e adulti in genere, consentirà di visitare il Museo con un occhio di riguardo per i nostri figli, rendendo per un giorno i più piccoli protagonisti e visitatori privilegiati grazie ad attività didattiche e ludiche a loro dedicate.

F@Mu vuole infatti essere uno strumento per favorire l’incontro tra il Museo ed il giovane pubblico; un’occasione per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le Famiglie possano essere ottimi ‘fruitori di cultura’.

Il tema di quest’anno è La cultura abbatte i muri, perché la cultura è anche un diritto dei bambini!

Laboratorio didattico: ore 10.30

Percorso guidato con laboratorio artistico: ore 16.00 e ore 18.00

Il Museo Archeologico Nazionale di Crotone, diretto da Gregorio Aversa, è afferente al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.