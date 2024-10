Focus lavori pubblici, Latella: ‘Importante ricognizione. Ripartiamo con più consapevolezza’

Con queste parole il consigliere comunale di Italia Viva Giovanni Latella ha commentato in una nota stampa il lavoro svolto nel focus “Lavori pubblici” sulle attività programmate dall’Amministrazione e che ha animato negli ultimi giorni palazzo San Giorgio, alla presenza degli assessori, dei consiglieri delegati, dei dirigenti dei Settori coinvolti, dei Funzionari e dei Rup degli interventi esaminati e presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Latella si è soffermato in particolare sull’importanza del confronto:

«Fondamentale – ha detto – non solo per le attività in atto, ma anche per la futura programmazione che abbiamo in cantiere con finanziamenti comunali ed extracomunali e per le decisioni che prenderà l’Amministrazione in relazione a lavori pubblici e interventi infrastrutturali secondo le concordate linee di mandato».