Fogliazza ancora a gamba tesa: ‘La FIGC pensa di avere salvato il calcio, lo sta rovinando’

Ricorderete l’attacco durissimo del DG della Pergolettese Cesare Fogliazza al Bari nel momento in cui bocciate le proposte dell’Assemblea allo scorso Consiglio Federale, successivamente si è riformulata una nuova proposta con l’introduzione della disputa di play off e play out.

Le dichiarazioni a La Provincia di Cremona ripresa da tuttoC: “Prima di prendere qualsiasi decisione vogliamo vedere cosa uscirà dal consiglio federale di lunedì. Quando ci avranno detto, in via definitiva, cosa intendono fare per la serie C, allora faremo le nostre valutazioni. Play out? Dovremmo richiamare tutti i giocatori per giocare due sole partite e ci vorrebbero settimane per essere davvero pronti anche per via di tutta la trafila delle visite mediche che servono per tornare in campo. La Federazione faccia come crede, ma non deciderà al mio posto. I suoi vertici pensano di aver salvato il calcio, ma così lo stanno rovinando e la gente si sta disamorando di questo gioco. Volete sapere quale potrebbe essere la soluzione? Che nessuna squadra scenda in campo“.