Fogliazza: ‘Gestiti da mascalzoni. Play off per accontentare solo una società’

A fronte di poco più di dieci club pronti a tornare in campo, tanti altri hanno avuto una fortissima reazione rispetto a quanto venuto fuori dal Consiglio Direttivo di Lega Pro. Tra questi il presidente della Pergolettese che già nel recente passato senza mezzi termini, aveva lanciato accuse precise. Cesare Fogliazza si è ripetuto ai microfoni di Sportitalia, con le sue dichiarazioni riprese da tuttoC: “Siamo gestiti da mascalzoni che stanno portando il calcio alla rovina. Se si deve tornare in campo, allora riprendiamo il campionato. Farlo per giocare solo i playoff serve ad accontentare solo una società e tutti sappiamo chi è“.