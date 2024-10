Fondo Calabria Competitiva, per Irto si devono rivedere i requisiti di partecipazione

Sul Fondo Calabria Competitiva interviene il consigliere Irto:

“Si rivedano i requisiti di partecipazione al bando”.

FCC, Irto: ‘Criteri d’accesso penalizzano le micro e piccole imprese’

Dalla Regione Calabria è stato istituito il Fondo Calabria Competitiva. Si tratta di una ulteriore misura di sostegno al sistema economico e produttivo calabrese e di aiuto alle imprese dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Fondo Calabria Competitiva (FCC) prevede la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato alle realtà produttive di piccole dimensioni. Questo per offrire in modo rapido ed efficace la disponibilità liquida per contrastare i danni arrecati dalla crisi connessa alla pandemia e per preservare, al tempo stesso, la continuità dell’attività economica e i livelli occupazionali.

L’intervento finanziario è concedibile entro il limite massimo del 25 % del fatturato registrato nell’anno 2019 e comunque per un importo compreso tra 15 mila e 80 mila euro.

Secondo il consigliere regionale del Partito democratico Nicola Irto i requisiti di partecipazione al bando al momento, lasciano fuori un’importante fetta del settore produttivo calabrese.

“Si rivedano i requisiti di partecipazione”, dichiara Irto. Se l’obiettivo della selezione è, infatti, quello di far recuperare liquidità alle aziende in crisi, è anche vero che i criteri di accesso al fondo penalizzano le micro e piccole imprese, tra le più gravate dagli effetti dell’emergenza sanitaria Codiv-19.

Leggi anche

‘Siano rivisti requisiti d’accesso’