Fontana del Waterfront nel degrado tra alghe, schiuma e 'allevamento rane'- FOTO

Avrebbe dovuto abbellire il progetto Regium Waterfront di Zaha Hadid Architects e rendere ancora più bella l’intera zona nel pieno centro di Reggio Calabria. Inaugurata contestualmente all’apertura del Waterfront, la fontana avrebbe dovuto impreziosire la piazza, tanto attesa dai reggini.

Dal 23 maggio 2021, giorno in cui il sindaco Falcomatà inaugurava l’opera, la fontana, che oggi versa in condizioni pietose, è stata letteralmente abbandonata.

Le vasche, non più di colore giallo ma verde, sono invase di alghe e schiuma.

E così la struttura, seppur elegante nel suo insieme, rivela a causa delle pessime condizioni, il degrado nonchè la totale assenza di manutenzione.

Eppure, nel comunicato dell’azienda costruttrice veniva riportato:

“Un sistema di filtrazione performante – collegato ad un pannello per l’acidificazione e la clorazione – garantisce acqua sempre cristallina e pulita, mentre il sistema di movimentazione dell’acqua permette di riutilizzare sempre la stessa assicurando una gestione controllata e sostenibile delle risorse idriche impiegate”.

Peccato però che a distanza di soli due anni il risultato è l’esatto contrario. Altro che cristallina. L’acqua è lurida, di color verdastro con alghe ovunque.

Per fortuna anche in occasioni come queste, i reggini non si scoraggiano e trovano il modo per ironizzare. Da questa mattina, proprio davanti alla scalinata e alla fontana del Waterfront, è presente un cartello che raffigura una simpatica rana con scritto:

“Allevamento rane”.

La fontana, siamo fiduciosi, verrà presto ripulita in vista dell’estate. Nel frattempo però, l’intera città colleziona l’ennesima pessima figura agli occhi dei turisti e dei visitatori.