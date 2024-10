“Forbes” promuove Scilla, una meta mozzafiato da visitare quest’estate

La Calabria e le sue bellezze continuano ad attirare gli occhi di tutto il mondo. Stavolta a finire sotto i riflettori è Scilla, citata in un articolo della celebre rivista statunitense Forbes.

Il titolo dell’articolo è “Splendide città di mare in Italia da visitare quest’estate”. Un consiglio ai viaggiatori, insomma, per venire a scoprire gli scorci più mozzafiato della nostra regione e, in particolare, del suggestivo borgo marinaro di cui vengono riportate le caratteristiche corredate da splendide foto.

«Vicino alla punta della penisola italiana a forma di stivale – si legge su Forbes – si trova Scilla, una città di mare di importanza strategica fin dall’antichità per la sua vicinanza allo Stretto di Messina. Puoi trascorrere il tuo tempo qui in una lunga spiaggia (a Marina di Scilla) con uno splendido mare. (Scilla fa parte di quella che viene chiamata la Costa Viola in Calabria a causa della sfumatura violacea delle acque in certi momenti della giornata). Oppure puoi goderti la città con il suo suggestivo quartiere. Chianalea è un vecchio ma ancora attivo quartiere di pescatori. A Scilla si può visitare il Castello Ruffo, a lungo associato ai duchi di Calabria, e costruito sul fianco di una scogliera incredibilmente ripida. Puoi anche gustare la dieta mediterranea, in stile calabrese, con una generosità di prodotti freschi. Tra questi vi è il pesce spada ottimo, insieme a verdure arrostite, formaggi come il caciocavallo, il caprino e il pecorino e gli agrumi. Se vi concedete la pasta, provate un tipo regionale come i fileja a forma cilindirca, spesso serviti con un sugo alla ‘nduja, fatto con carne di maiale, peperoni coltivati localmente e pomodori».