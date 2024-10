Reggio, Forza Italia critica l’Amministrazione: “Lavori pubblici senza criterio”

I consiglieri comunali di Forza Italia, Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, lanciano pesanti critiche all’amministrazione Falcomatà per la gestione dei lavori di rifacimento stradale a Reggio Calabria. In una nota congiunta, i consiglieri evidenziano la mancanza di una programmazione adeguata e parlano di “approssimazione” nell’esecuzione dei lavori, denunciando come il solo rifacimento dell’asfalto, senza una preventiva manutenzione ordinaria, sia “insufficiente a coprire 10 anni di incuria”.

Denuncia di spreco di denaro pubblico e lavori approssimativi

“Non basta un post sui social con scuse ai cittadini per i disagi,” affermano i consiglieri, chiedendo al Sindaco Falcomatà di spiegare la “discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà dei fatti”. Secondo Forza Italia, ogni giorno arrivano “decine di segnalazioni” da parte di cittadini che testimoniano criticità quali strade chiuse senza adeguate segnalazioni, asfalto a livello dei marciapiedi, caditoie ostruite dal nuovo asfalto e buche appena coperte. Tutto questo, secondo i consiglieri, rappresenta “un’inutile spesa pubblica”: il progetto di rifacimento stradale, del valore di 20 milioni di euro, si sarebbe dovuto fondare su una manutenzione del suolo più strutturata.

Critiche al piano di inaugurazioni e alla fretta dell’Amministrazione

I consiglieri mettono in dubbio anche le motivazioni dell’Amministrazione, accusata di correre per “tagliare nastri inaugurali” su opere in corso da anni, senza garantire un’effettiva qualità dei lavori. “Un controllo accurato sui cantieri e una ricognizione dello stato dei lavori avrebbero evitato lo scempio visto sulla pista ciclabile di Pentimele,” dichiarano i rappresentanti di Forza Italia, invocando un rallentamento e una supervisione più rigorosa per evitare nuovi disservizi.

Richiesta di maggiore responsabilità per il bene della città

Concludendo, Forza Italia si appella all’amministrazione per un cambio di rotta: “È necessario un intervento responsabile e meticoloso, non una corsa affrettata al completamento di progetti in nome del consenso elettorale.”