Fase 2 – FI: ‘Governo garantisca accesso assegni familiari anche a lavoratori che percepiscono assegno FIS’

Il governo “anche in previsione dell’emanazione di futuri provvedimenti normativi” riconosca “anche per il periodo dell’emergenza Covid-19 l’accesso agli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario FIS”.

Così i deputati di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, Maurizio D’ettore e Stefano Mugnai, in un’interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.