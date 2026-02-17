Villa S.G, il cdx: ‘Struttura scolastica di Cannitello adibita ad archivio comunale’

“I consiglieri comunali di minoranza Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco hanno presentato un’interrogazione consiliare in merito alla destinazione d’uso della struttura scolastica di Cannitello, nel Comune di Villa San Giovanni, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale convocato per il 18 febbraio.

L’atto ispettivo prende le mosse dal sopralluogo effettuato il 10 settembre scorso presso l’immobile, già in passato oggetto di chiusura per presunte criticità strutturali e di sicurezza.

In tale occasione, i consiglieri hanno riscontrato che la struttura, anziché essere interessata da interventi finalizzati alla riattivazione delle attività scolastiche, è stata destinata ad archivio comunale, senza che tale scelta fosse stata preventivamente comunicata né formalmente illustrata alle commissioni e agli organi consiliari.

Secondo quanto rilevato durante il sopralluogo, il trasferimento del materiale archivistico – precedentemente custodito presso una struttura dell’ASP – sarebbe avvenuto in assenza di un confronto istituzionale e senza che siano state rese note le verifiche tecniche effettuate sull’idoneità dell’immobile.

Inoltre, nel corso delle operazioni di trasloco e ricollocazione delle scaffalature, si sarebbero verificate situazioni di grave instabilità, con il ribaltamento di alcune strutture metalliche e la caduta del materiale depositato, come documentato da immagini fotografiche e video.

L’interrogazione pone quindi una serie di quesiti all’Amministrazione comunale, chiedendo chiarimenti sulle ragioni del cambio di destinazione d’uso, sulle certificazioni di sicurezza eventualmente acquisite, sugli interventi di messa in sicurezza adottati o programmati e sulla compatibilità dell’attuale utilizzo dell’immobile con la tutela del patrimonio documentale e l’incolumità delle persone.

Ulteriore profilo oggetto di richiesta di chiarimenti riguarda la posizione dell’Associazione ONLUS “Due Soli”, precedentemente ospitata presso la medesima struttura, alla quale – secondo quanto riferito – non sarebbe stata fornita una risposta formale e definitiva in merito alla propria collocazione.

“La trasparenza amministrativa e la sicurezza degli immobili pubblici – dichiarano i consiglieri – non possono essere oggetto di valutazioni approssimative. È necessario fare piena chiarezza su scelte che riguardano la tutela dei documenti dell’Ente e la sicurezza di lavoratori e cittadini”.

La discussione è pertanto attesa per il prossimo Consiglio Comunale del 18 p.v., occasione in cui l’Amministrazione sarà chiamata a fornire risposte puntuali e documentate”.