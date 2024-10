Forza Italia Calabria si allarga e rafforza la squadra: nominati 3 nuovi vice segretari regionali

Forza Italia prosegue in Calabria il proprio percorso di rafforzamento e riorganizzazione a livello regionale.

L’adesione in massa di decine di amministratori nei mesi scorsi, l’ottimo risultato ottenuto alle scorse elezioni europee e il positivo bilancio del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto gli elementi propulsivi per la crescita del partito, come evidenziato con soddisfazione dal coordinatore regionale, l’On. Francesco Cannizzaro.

Ieri mattina la riunione presso il coordinamento provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, nel pomeriggio attraverso una conferenza stampa l’ufficialità dei 3 nuovi vice segretari regionali azzurri. Si tratta di Pierluigi Caputo, consigliere regionale e vice presidente del consiglio, Sergio Ferrari (sindaco di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone) e dell’imprenditore lametino Emanuele Ionà.

“Da settembre – ha esordito Cannizzaro – entrerà nel vivo un progetto di Forza Italia che si prefigge di essere incisivo anche per l’azione del governo regionale brillantemente guidato dal Presidente Occhiuto. Oggi si narra una Calabria diversa, dinamica e propositiva, questo è possibile grazie al magistrale lavoro svolto da Occhiuto, la giunta e tutto il consiglio regionale. Forti di questi risultati, vogliamo guardare al futuro con ancora più fiducia e per realizzare tutto quello che desideriamo e che necessita ai calabresi, è importante arricchire di competenze e qualità la classe dirigente, già valida, di Forza Italia”, afferma il coordinatore regionale.

Cannizzaro ha già anticipato le prossime mosse del partito, che a settembre vedrà la nascita di un organigramma regionale con i vari dipartimenti e il coinvolgimento di diversi amministratori e anche di profili con competenze esterne alla politica.

“Stiamo svolgendo un lavoro certosino, all’interno di un percorso che credo non abbia precedenti nella storia del nostro partito in Calabria. Un contributo di idee e progetti, capace di generare nuova energia e rinnovate certezze. Forza Italia vuole continuare ad essere trainante, e si propone assieme a tutto il centrodestra di amministrare in città calabresi che oggi che sono mal governate dal centrosinistra. Siamo già pronti e organizzati, le nomine fatte oggi ne sono l’ennesima dimostrazione oltre che la volontà di crescere ulteriormente. Caputo, Ferrari e Ionà sono tre validissimi profili, scelti per le loro competenze e non ho dubbi che svolgeranno il loro lavoro al meglio”, ha concluso Cannizzaro.

Dopo l’intervento del coordinatore regionale, hanno preso parola i tre neo vice segretari regionali di Forza Italia. Pierluigi Caputo, consigliere regionale e vice presidente del consiglio, ha ringraziato l’On. Cannizzaro per essere stato tra i 3 profili prescelti.

“Sono onorato di far parte di questa squadra. È tanto l’entusiasmo che anima il nostro partito, i territori amministrati da Forza Italia stanno crescendo, la Regione Calabria sta cambiando pelle grazie all’eccellente lavoro del Presidente Occhiuto. Oggi non siamo più l’ultima regione d’Italia, ci presentiamo al resto d’Italia e all’Europa con grande voglia e competenze”, le parole di Caputo.

Sergio Ferrari, Presidente della Provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina, ha evidenziato l’orgoglio con il quale rappresenta il suo territorio di riferimento.

“Con l’impegno profuso in questi anni, continueremo a spenderci per il bene dei calabresi. L’obiettivo che dobbiamo porci è quello di lavorare dal basso, in modo capillare, riuscendo af essere sempre più presente nei territori. Da oggi mi sento ancora di più parte integrante di questo progetto”, ha affermato convinto Ferrari. “Emanuele Ionà attualmente non ha cariche elettive ma è uno degli imprenditori più importanti della nostra regione. Ha avuto la lungimiranza di restare in Calabria con la sua azienda, che dà tanto lavoro anche ai giovani”.

Così il coordinatore regionale ha introdotto Ionà, con il diretto interessato che si è dichiarato un forzista convinto della prima ora.