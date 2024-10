“Vogue” sceglie la Calabria con Armando Grillo. Il fotografo calabrese: “La nostra terra prima di tutto”

Scelto da Vogue, Armando Grillo è sempre in giro per il mondo ma con l'Italia e la Calabria sempre nel cuore

Dopo 16 anni di esperienza e duro lavoro, questa stagione lavorerò per la rivista più importante al Mondo nel campo della moda #VOGUE . La soddisfazione è grande, ma è uno stimolo in più per fare sempre meglio il mio lavoro. Un grazie di cuore a chi ha sempre creduto in me e continua a credere giorno dopo giorno.

E’ il post apparso su FB sul profilo di Armando Grillo, fotografo calabrese, originario di Vibo Valentia. Sempre in giro per il mondo, a scattare foto, ad immortalare vip, modelle e modelli, sulle più importanti passerelle della moda.

Il fotografo calabrese conquista un traguardo importante. Merito della sua passione, del duro lavoro e dei continui sacrifici fatti insieme al fratello Vincenzo.

Intervistato dal quotidianodelsud.it Armando Grillo spiega i dettagli del suo lavoro. «Io e mio fratello – Dopo tanti anni di studio e sacrifici, abbiamo avuto l’opportunità di specializzarci in fotografia nell’ambito moda». Nello specifico, Armando si occupa di catwalk e dettagli, Vincenzo è tra i 5 più importanti fotografi di fashion streetstyle nel mondo.

«Siamo molto spesso in giro per il mondo, tra New York e Parigi, Londra e Milano – aggiunge Armando – I viaggi, oltre che essere per noi una grande opportunità di crescita, ci hanno permesso negli anni di conoscere e incontrare alcune tra le personalità più in vista del jet set internazionale: da Justine Bieber al quale Armando ha appena scattato un ritratto a New York, a Whoopi Goldberg, da Bella Hadid che ha recentemente scelto uno scatto di Vincenzo per i suoi profili social a Sara Sampaio».

Sempre in giro per il mondo ma con l’Italia e la Calabria sempre nel cuore:

«Ci dà tante soddisfazioni. Per un notissimo brand di calzature marchigiano, abbiamo realizzato un progetto con una conosciuta attrice italiana. La voglia di imparare è tanta e siamo certi che tante avventure ancora ci aspettano».

Infine un ringraziamento alla famiglie e al papà in particolare: