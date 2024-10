Fotomontaggio pornografico, la Procura dispone l’archiviazione. Angela Marcianò su tutte le furie

Per diversi giorni, nel corso dell’ultima campagna elettorale, ha tenuto banco uno squallido fotomontaggio pornografico che ritraeva la candidata a sindaco Angela Marcianò. La giuslavorista reggina ha prontamente denunciato, ma giusto oggi a CityNow, la diretta interessata ha comunicato l’archiviazione della vicenda da parte della Procura. Una conclusione che non soddisfa certo la Marcianò – in attesa anche di entrare a far parte del Consiglio comunale – che non le manda a dire:

“Proprio questa mattina è arrivata la richiesta di archiviazione da parte della Procura perché non ci sarebbero ulteriori elementi sui quali indagare. Io chiedo a tutti coloro che sanno di questa vicenda – e non lo dico perché sono femminista ma lo dico semmai da mamma di un figlio maschio – che non ci si può rassegnare a tutto questo. Io sono a conoscenza del fatto che quel fotomontaggio in quelle ore è venuto fuori da un gruppo WhatsApp. Quindi, consentitemi di dire che se oggi nel 2021 siamo arrivati su Marte è inaccettabile che si archivi una situazione di questo genere così lesiva e mortificante per una persona”.