Immagine shock, la Marcianò mette un punto alle polemiche e pubblica la denuncia

Un semplice ‘punto’ associato alla foto della denuncia nei confronti di ignoti fatta dall’avv. Antonino Foti, legale nonchè marito di Angela Marcianò.

E’ l’ultimo post apparso sulla pagina FB del candidato a sindaco Marcianò, vittima negli ultimi giorni dell’ormai noto gesto ignobile riguardante l’immagine pornografica messa in rete da ignoti.

Angela Marcianò vuole mettere a tacere le polemiche nate nelle ultime ore rispetto alla veridicità e alla stessa esistenza dell’immagine pornografica circolata nei giorni scorsi su whatsapp a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale.

Poche, a dire la verità, le persone che hanno pensato ad una montatura al fine di avere un riscontro in termini di visibilità. Angela Marcianò, per alcuni, avrebbe fatto creare dunque appositamente un fotomontaggio porno su di lei, lo avrebbe messo in rete e sporto denuncia contro ignoti alla Polizia per fare polemica, avere benefici in termini di comunicazione e ‘prendere voti’.