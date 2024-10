Comunali Reggio, immagine shock virale su WhatsApp: solidarietà alla Marcianò

È stata la stessa candidata sindaca a raccontare quanto accaduto nei giorni scorsi ai suoi elettori. In una gremita piazza Camagna, Angela Marcianò ha spiegato:

“Sta circolando una mia foto, anzi, un fotomontaggio a dir poco pornografico. Lo urlo alla città, alle femministe, ai garanti che sono arrivati a strumentalizzare una foto con mio figlio in braccio perché ci vedono più forti. Sono curiosa di sentire cosa dirà, adesso, tutta questa gente”.

Fratelli d’Italia

Squallido quanto accaduto alla candidata Sindaco Angela Marcianò. Piena solidarietà da parte mia e dal partito che rappresento, la cui guida solida è affidata ad una figura femminile forte come Giorgia Meloni, che dimostra giorno dopo giorno il valore e la determinazione che può mettere in campo una donna! Una campagna elettorale leale portata avanti da tutti i candidati con la giusta dose di fervore, senza mai trascendere nella volgarità, rischia di deteriorarsi per via di files e supporti digitali offensivi, denigratori e sessisti. Condanniamo senza ‘se’ e senza ‘ma’ questo gesto che ha visto come vittima la Professoressa Marcianò, e auspichiamo che in questa fase conclusiva di campagna elettorale si possa portare all’attenzione degli elettori – i quali avranno l’ultima parola – esclusivamente idee e programmi, escludendo qualsiasi altro mezzo che possa inasprire il clima con il rischio di accentuare l’idea che è meglio astenersi dal voto e allontanarsi dalla politica.

Adriana Musella

Piena solidarietà ad Angela Marcianò, candidata sindaco a Reggio Calabria! Ai suoi danni un fotomontaggio hard diffuso su WhatsApp. Un gesto ignobile, uno schifo senza fine, un reato che va perseguito! Mi auguro che la polizia postale intervenga con celerità. Se questi sono gli strumenti per combattere l’avversario politico, la strada da percorrere è ancora lunga. A Reggio Calabria, troppo alto permane il prezzo che una donna paga ad una certa mentalità.

Fortunato Cucinotta (Reggio Bene Comune)

“Brutto episodio ieri successo alla Candidata a Sindaco di Reggio Calabria Angela Marcianò, un fotomontaggio pornografico, che girarava su WhatsApp, un gesto vile, gratuito e da condannare. Lei ha denunciato la cosa alle autorità competenti, ed anche alla stampa, dicevo, un gesto che con la politica ha nulla a che fare, che rappresenta solo lo stato attuale delle cose nei confronti delle donne. Certo è questa campagna elettorale ha espresso tra l’altro, anche il peggio, il peggio nel linguaggio, il peggio nei gesti, il peggio nelle intenzioni, niente di nuovo viviamo in una società sfaldata, arrabbiata, omofobica è machista, e quello che è successo alla Marciano’ ne è l’estrema conseguenza. Chiunque sia il Sindaco è innegabile che dovrà lavorare a questo scollamento, si dovranno attuare delle politiche che combattano questi gesti, bisogna occuparsi seriamente delle istanze delle donne che subiscono violenza, bisogna ricostruire un senso di comunità che purtroppo in questo momento la nostra città non ha. Esprimiamo quindi vicinanza ad Angela Marcianò, condannando senza termini questo brutto gesto nei suoi confronti, rispetto, nella vita di tutti i giorni manca, cerchiamo soprattutto in politica di riportarlo al centro della discussione”.

Francesco Cannizzaro

“Reggio Calabria sta vivendo in questi giorni un’appassionate campagna elettorale per rinnovare sindaco e consiglio comunale sei anni dopo l’ultima volta. Il dibattito è entrato nel vivo ma è ignobile per la nostra città assistere al degrado vergognoso di intimidazioni e diffamazioni come quelle occorse negli ultimi giorni ed Angela Marcianó”. Lo afferma, in una nota, l’on. Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia. “Angela è una degli 8 nostri competitor politici ma non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla gravità dell’ultimo gesto occorsole nella giornata di ieri. Chi ha realizzato il fotomontaggio a sfondo pornografico deve soltanto vergognarsi. Non è questo il dibattito che vogliamo, non è questo il livello del confronto politico, evidentemente è un gesto che si commenta da se è mi auguro che gli autori siano al più presto consegnati alla giustizia. Forza Italia con la legge sul codice rosso e con le battaglie parlamentari di tutti i nostri rappresentanti, ha già una lunga storia a tutela dei diritti delle donne, più esposte a questo tipo di barbari maltrattamenti. Esprimo quindi ad Angela Marcianó la massima solidarietà e l’incoraggiamento, seppur le sue idee siano differenti dalle nostre e siamo contrapposti nella campagna elettorale, a continuare per la sua strada senza farsi intimidire da qualche vigliacco”. Forza Angela.

Augliera (M5S)

“Quando il dibattito elettorale si sposta sul personale significa che si è poveri di argomentazioni valide. L’osceno atto perpetrato nei confronti di Angela Marcianò è sinonimo di meschinità, così in una nota il candidato M5S al consiglio comunale Augliera esprime solidarietà alla candidata sindaco. Auspico che gli autori di tale atto siano assicurati alla giustizia e adeguatamente puniti. Capisco e sono vicino ad Angela Marcianò perché io ho dovuto recentemente sporgere denuncia per un atto vandalico alla mia autovettura. Credo che chiunque sarà il nuovo sindaco dovrà essere un esempio morale per rappresentare una città costituita in prevalenza da persone perbene”.

Domenica Catalfamo

“L’assessore alle Pari Opportunità della Regione Calabria, Domenica Catalfamo, esprime profonda solidarietà alla candidata a sindaco di Reggio Calabria, Angela Marcianò per il gesto volgare di cui è stata vittima auspicando che venga fatta piena luce. Questa brutta vicenda ci dimostra ancora una volta quanto sia necessario affermare una cultura ispirata a un profondo senso civico, che emargini dal dibattito pubblico ogni forma di violenza, prevaricazione e, soprattutto, di strumentalizzazione misogina. L’assessore Catalfamo è personalmente vicina alla candidata Marcianò augurandosi che la campagna elettorale, ormai alle battute finali, possa chiudersi nella giusta direzione, ovvero di una sana competizione di idee e programmi”.

Monica Falcomatà

“Non esiste alcuno scontro elettorale o distanza politica che possa anche solo lontanamente e minimamente giustificare l’atto becero, a sfondo sessista, che ha visto vittima la candidata a sindaco Angela Marcianò. Un tale gesto è soltanto frutto dell’incultura dilagante nei confronti delle donne e, in particolar modo, di quelle esposte politicamente. Da donna, da cittadina attiva politicamente, nonché nella qualità di Vicepresidente della Commissione Regionale delle Pari Opportunità e dell’uguaglianza dei diritti, ruolo istituzionale che mi vede impegnata nello svolgimento di attività rivolte alla divulgazione della cultura del rispetto di genere, condanno senza se e senza ma, l’ignobile, squallido e volgare insulto, ed esprimo la mia sincera vicinanza ad Angela Marcianò ed a tutte le donne candidate in questa tornata elettorale, aldilà dell’appartenenza politica”.

Raffaele Sainato

Il Consigliere Regionale Raffaele Sainato esprime la sua sincera solidarietà verso la candidata a sindaco reggina Angela Marcianò, oggetto di un vergognoso attacco all’immagine, che nelle scorse ore ha visto diffondere su WhatsApp immagini pornografiche montate ad arte utilizzando il viso della candidata. “È davvero inaccettabile digerire tali dinamiche, – sottolinea Sainato- che nulla hanno a che vedere con il confronto politico e con il dibattito democratico alla base del normale scontro elettorale. L’atto occorso alla Marcianò è, invece, uno sconsiderato attacco ad una donna che si mette in gioco sulla scena pubblica e politica e viene offesa e vilipesa in quanto donna. Un atto inaccettabile da cui come consigliere Regionale e come cittadino mi sento profondamente toccato ed offeso, proprio nel momento in cui in Calabria da più parti si cerca di riaffermare la parità di genere nella società ed in politica. Soprattutto appare davvero sconsiderato ricorrere a tali basse strategie a danno dell’immagine di una donna, che ha avuto il coraggio di scendere in campo per portare avanti le proprie ambizioni e il proprio programma politico, che si può condividere o meno, ma che va rispettata e semmai affrontata ad armi pari durante la giusta battaglia elettorale. Non emerge una buona immagine della Calabria e della stessa area Metropolitana, che risulta messa alla berlina da questo attacco così barbaro ed infamante su cui mi auguro possano fare luce le forze dell’Ordine, cui giustamente Angela Marcianò si è rivolta denunziando quanto accaduto. Alla dottoressa Marcianò va, quindi, il mio sincero e spassionato augurio, affinché la sfida elettorale in cui è impegnata, possa concludersi nel migliore dei modi riconoscendole il giusto valore come esponente politica”.

