V. Francavilla-Reggina, l’undici scelto da mister Toscano

Questa la formazione che scenderà in campo per la prima di campionato

Tutto pronto per l’esordio della Reggina in campionato, Avversario temibile la Virtus Francavilla e campo ostico, quel sintetico che proprio alla vigilia del match il tecnico Toscano ha dichiarato come possibile difficoltà. Questa la formazione scelta per la prima assoluta:

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Francesco, Sounas, Rubin; Bellomo, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Lofaro, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Nemia, Rolando, Paolucci, Salandria, Corazza. Allenatore: Toscano.