Francesco Acerbi torna a Reggio Calabria: al Polimeni per raccontare Tutto Bene-La mia doppia vittoria sul Tumore

Francesco Acerbi torna a Reggio Calabria: giovedì 2 luglio alle ore 21:30 presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, il Direttore Responsabile di StrettoWeb e CalcioWeb, Peppe Caridi, presenterà il libro del difensore del Sassuolo e della Nazionale, ex Reggina, “Tutto Bene – La mia doppia vittoria sul Tumore“, edito da Sperling and Kupfer, con la collaborazione di Footbal Capital.

Francesco Acerbi, 27 anni, torna nella città che 4 anni fa l’ha lanciato verso la serie A. Era infatti la stagione 2010/2011, la Reggina di Atzori in serie B si rendeva protagonista di una straordinaria e inaspettata cavalcata verso i playoff, inseguendo il sogno del ritorno in serie A poi sfumato al 90° della gara di ritorno della semifinale di Novara.

Acerbi, 43 presenze e 2 gol in quella stagione con la maglia amaranto, si ritagliava uno spazio da protagonista conquistandosi l’attenzione delle big di serie A. Dal Pavia al Genoa nella massima serie il salto è stato breve dopo appena pochi mesi in amaranto. Poi l’esperienza al Chievo Verona e nel 2012 l’acquisto da parte del Milan, 10 presenze in rossonero tra cui 2 in Champions League. Dal 2013 al Sassuolo con un campionato da incorniciare, quello appena concluso, dopo aver sconfitto due volte il tumore: una battaglia che l’ha reso ancora più forte. Ben 32 presenze e 3 reti in serie A che gli valgono le convocazioni di Antonio Conte in Nazionale.

A fine stagione (maggio 2015) Acerbi ha raccontato la sua fantastica storia in un libro scritto con il giornalista Mediaset Alberto Pucci, “Tutto Bene – La mia doppia vittoria sul tumore” edito da Sperling and Kupfer: il volume sarà presentato dal giornalista Peppe Caridi, Direttore Responsabile di StrettoWeb e CalcioWeb, al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria alle ore 21:30 di giovedì 2 luglio, in una serata dedicata al calcio e alla Reggina, con tanti ospiti dal cuore amaranto.