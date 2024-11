Francesco Renga in concerto il 20 novembre al Teatro Cilea.

-di Laura Maria Tavella. Francesco Renga ha annunciato gli appuntamenti che lo vedranno protagonista dei palcoscenici italiani a partire da ottobre, e tra questi quello del 20 Novembre a Reggio Calabria al teatro Cilea. Quello di Francesco Renga è un tour in grande stile: il cantante infatti partirà alla conquista dei fan internazionali, per poi fare ritorno in Italia e presentare anche qui dal vivo i brani del suo nuovo album, “Tempo Reale“. La volontà di farsi conoscere meglio anche all’estero era già stata manifestata dal cantante subito dopo Sanremo, occasione nella quale ha presentato il singolo “Vivendo adesso“, scritto per lui da Elisa Toffoli. Il brano gli è valso il disco d’oro: ora non resta che conquistare i fan anche dal vivo. I biglietti per assistere i concerti sono disponibili in prevendita a partire da oggi, mercoledì 16 aprile, tramite le rivendite autorizzate.Queste le date complete del tour di Francesco Renga:12 ottobre, BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM16 ottobre, MANTOVA – GRAN TEATRO PALA BAM17 ottobre, BERGAMO – TEATRO CREBERG18 ottobre, BRESCIA – TEATRO DI BRESCIA21 ottobre, GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE25 ottobre, PADOVA – GRAN TEATRO GEOX03 novembre, TORINO – TEATRO COLOSSEO08 novembre, FIRENZE – TEATRO VERDI13 novembre, PESCARA – TEATRO MASSIMO14 novembre, BARI – TEATRO TEAM15 novembre, LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO18 novembre, NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO20 novembre, REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA21 novembre, CATANIA – TEATRO METROPOLITAN22 novembre, PALERMO – TEATRO GOLDEN