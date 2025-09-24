Regionali, Toscano scalda la Calabria: sulla sanità: “Non hanno i soldi per i malati, li trovano per i vaccini”

“Non hanno i soldi per i malati, li trovano solo per le multinazionali del farmaco e dei vaccini. È una vergogna”

Democrazia Sovrana e Popolare e il suo candidato alla Presidenza della Regione, Francesco Toscano, dopo aver manifestato davanti a numerosi nosocomi calabresi “contro la desertificazione sanitaria e la svendita ai privati della salute pubblica messa in atto contro i cittadini dalla destra e dalla sinistra negli ultimi decenni”, continuano il loro itinerario di protesta in quelli che definiscono i “luoghi della malasanità calabrese”.

“Non hanno i soldi per i malati, li trovano solo per le multinazionali del farmaco e dei vaccini. È una vergogna”, dicono gli organizzatori.

Le tappe della mobilitazione

I manifestanti, ad ogni “tappa della vergogna”, recano un lungo striscione con su scritto “Soldi per gli ospedali no, Soldi per Pfizer sì”, denunciando il “furto di salute che, da decenni, la Regione sta perpetrando a danno dei cittadini”.

Martedì 23 i sostenitori di Toscano ed altri cittadini calabresi si sono recati a Cosenza (ore 11), e davanti alla struttura chiusa di Trebisacce (ore 17).

L’appuntamento a Catanzaro con Pino Cabras

Il tour elettorale di Toscano prosegue a Catanzaro, dove mercoledì 24 settembre incontrerà i cittadini insieme a Pino Cabras (Ore 18, Palazzo dei Nobili, Sala dei Concerti).