Frane&Alluvioni – Come salvaguardare il paesaggio della provincia dai rischi provocati dai fenomeni meteo estremi’.

Sabato 15 marzo alle ore 10:00 presso la Sala Conferenze del Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria, a piazza Italia, si terrà l'incontro "Frane & Alluvioni – Come salvaguardare il paesaggio della provincia di Reggio Calabria dai rischi provocati dai fenomeni meteo estremi", organizzato da MeteoWeb con il patrocinio dell'Assessorato provinciale alla Tutela del paesaggio e Difesa del suolo.L'incontro, che sarà moderato dal direttore del giornale di scienza e meteorologia, Peppe Caridi, avrà una duplice funzione: innanzitutto si concentrerà sul tema attualissimo dei cambiamenti climatici che stanno provocando un netto aumento dei fenomeni meteo estremi con gravi conseguenze sul territorio, con il prestigioso contributo del noto prof. Franco Ortolani, ordinario di geologia dell'Università di Napoli, per la prima volta a Reggio Calabria.Ma non è tutto: altro tema attuale è quello dell'Area Metropolitana dello Stretto, e allora avremo testimonianze dirette e resoconti storici e scientifici su quanto accaduto nella dirimpettaia Messina dopo la drammatica alluvione di Giampilieri e Scaletta Zanclea (1° ottobre 2009), con il contributo dell'architetto Giuseppe Aveni (dirigente provinciale dell'azienda Foreste Demianiali di Messina), dell'ing. Gaetano Sciacca (ingegnere capo del genio civile di Messina), del direttore Melo Citraro e del Presidente Lino Ardito del colleggio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Messina.All'incontro parteciperanno inoltre il Presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, il prof. Giuseppe Bombino, che oltre a ricoprire l'importante ruolo istituzionale è un altro grande esperto del settore quindi potrà intervenire sull'argomento con cognizione di causa, e il prof. Giuseppe Mandaglio, docente di geologia applicata dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.Concluderà l'incontro l'architetto Giuseppe Mezzatesta, dirigente del settore Difesa del Suolo della Provincia di Reggio Calabria. A portare i saluti iniziali e a dare il benvenuto sarà Giovanni Verduci, Vice Presidente e Assessore alla Difesa del Suolo e alla Tutela del Paesaggio della Provincia di Reggio Calabria.