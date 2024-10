Franz Caruso sindaco di Cosenza, Graziano (PD): ‘Inizia una nuova stagione politica’

Lo dichiara Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria.

“Inizia per Cosenza una nuova stagione politica in cui i valori del progressismo riformista e antifascista guideranno la città, al fianco delle più grandi città del Mezzogiorno e d’Italia. Un augurio di buon lavoro al sindaco Caruso ed a tutti i consiglieri eletti, siamo certi che opereranno in stretto contatto con i cittadini ed i loro bisogni quotidiani, guardando alla Cosenza che verrà. Un grazie per il determinante lavoro svolto in questi mesi va a Francesco Boccia, commissario provinciale del Partito Democratico cosentino. Ora avanti con il tesseramento ed i congressi, il Partito Democratico deve tornare ad essere guidato da una classe dirigente eletta”.