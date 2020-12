Reggio, cresce la presenza di Fratelli d'Italia in città

Nasce a Mosorrofa frazione collinare di Reggio Calabria il Circolo di Fratelli d'Italia "IO STO CON GIORGIA" guidato da Pietro Marra che è anche Consigliere Comunale di Platì.

Il Circolo sorgerà nell'area dell'ex XII° Circoscrizione di Reggio Calabria che racchiude oltre Mosorrofa varie frazioni periferiche quali (Sala di Mosorrofa, San Salvatore, Cataforio, Cannavò, Vinco e Pavigliana) che si affacciano sulla città di Reggio, e dove nei gloriosi anni 70, ospitò il comizio del grande Giorgio Almirante.

Sicuramente la competenza nel comparto della protezione civile e l’esperienza nel sociale sono caratteristiche che Pietro Marra metterà a disposizione del nostro partito.

Giunta a fine del tesseramento per il 2020 questa costituzione del circolo in Città sarà la base di partenza di una riorganizzazione territoriale dei circoli con l’idea di coprire l’intero territorio cittadino su una distribuzione delle ex circoscrizione.